Depremin Ardından Gündeme Geldi: Altında Dükkan Olan Binalar Riskli mi?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir’in de aralarında olduğu çok sayıda kentte şiddetli hissedilirken, Sındırgı’da altında bir iş yeri bulunan bir bina da yerle bir oldu. Sındırgı’da toplamda 16 binanın yıkıldığı bildirildi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği 29 kişinin de yaralandığı depremde yıkılan, altında dükkan olan binanın 1998 yılında inşa edildiği öğrenildi.

Söz konusu dükkanda daha önce fırın olduğu belirtilirken, 2012 yılında tadilat yapıldığı öğrenilen binada kolon kesildiği iddia edildi.

Bu iddianı ardından altında iş yeri olan binaların riskli olup olmadığı akıllarda soru işareti yarattı. NTV’de soruları yanıtlayan Prof. Dr. Ali Koçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konut olarak kullanılan binaların altına iş yeri yapılmasının yönetmeliklerde yeri olduğunu kaydeden Koçar, “1999 depreminde bu yana kolan kesilen binalara çok fazla rastladık. Bir de fırın olması ayrıca başka zafiyetler yaratıyor. Fırında meydana gelen yüksek ısı kolanlardaki malzemeleri tamamen bitiriyor” ifadelerini kullandı.

Koçar, binanın altına fırın yapılacağı durumlarda izolasyonun ona göre yapılması gerektiğinin altını çizerek, “6,1 büyüklüğünde böyle bir bina yıkılıyorsa birileri görevini yerine getirmemiş oluyor. 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil” ifadelerini kullandı.

