Kayseri'de 14 Katlı Apartmanda Yangın! Mahsur Kalanlar Var

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Evlerinde mahsur kalanlar kurtarılmak için balkonlara çıkıp yardım isterken, ekiplerin çalışması devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumandan dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar yardım istedi. Ekipler, mahsur kalanları tahliye çalışmalarına başlarken, itfaiye ise yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İHA

