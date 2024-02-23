'Türk Escobar'a operasyonda yeni ayrıntılar: 37 ton uyuşturucu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.

Çalışmalarda; liderliğini Urfi Çetinkaya’nın yaptığı örgütün uluslararası uyuşturucu ticareti faaliyetlerinde bulunduğu, faaliyetlerinin aksamaması amacıyla sürekli örgütün şekil değiştirdiği, holding yapısıyla yönetilmeye başlandığı, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın aklanmasında şüphe göstermeyen yöntemlere başvurulduğu belirlendi.

37 TON UYUŞTURUCU!

Ulusal ve uluslararası alanda uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere organize suç örgütü içerisinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle halen cezaevinde olan, silahlı organize suç örgütü elebaşı Ürfi Çetinkaya ile yaklaşık 25 yıldır birlikte hareket eden ve halen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da içerisinde bulunduğu suç örgütünün; Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan ülkelerinde ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye’de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları belirlendi.

11 ülke ile işbirliği yapıldı. Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde Kafes-44 operasyonu düzenlendi. Baskınlarda Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD'nin kırmızı bültenle aradığı Y.N'nin de arasında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen mal varlıkları ve bazı suç unsurları bugün basın mensuplarına sergilendi.

Operasyonlar kapsamında; 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, 1 tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 adet kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve 1 adet soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL değerinde mal varlığına tedbir konuldu. Adreslerde ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.

Kaynak: ANKA