Kaçak iskelede Ali Ağaoğlu’nun teknesi çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Koyu’nda Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Anonim şirketinin (MUÇEV) kaçak iskelesinde Ali Ağaoğlu’nun teknesinin bağlı olduğu ortaya çıktı.

Marmaris Kent Konseyi, koyda bulunan Global Marin şirketinin yat limanı projesi için verilen ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararının iptali için açtıkları davanın keşfi için bölgeye gitti. Bölgede MUÇEV’in kaçak iskelesinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen müteahhit Ali Ağaoğlu’na ait teknenin bağlandığını tespit etti. Konseyin konu hakkında şikâyette bulunacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV, bölgede yat limanı genişletmek için ilk olarak 2020 yılında başvuruda bulundu.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; Muğla Valiliği tarafından, proje için Eylül 2020 yılında ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Marmaris Belediyesi, ÇED sürecine tabi yat limanları kapsamında incelenmesi gerektiğini belirterek projeye dava açtı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Ekim 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vererek proje için ‘ÇED gerekli’ olduğunu belirtti. Şirket itiraz ederek kararı Danıştay’a taşıdı. Danıştay 6. Dairesi ise Temmuz 2022 tarihinde Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin ‘ÇED gerekli’ kararını onayladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından MUÇEV proje için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 31 Ağustos 2022 tarihinde yeniden başvuruda bulundu. Bakanlık aynı gün içerisinde proje dosyasını inceleyip 27 Eylül 2022 tarihinde halkın katılım toplantısı düzenleme kararı verdi. Halkın katılım toplantısına ise yurttaşlar izin vermedi. Bakanlık ise projeye 25 Haziran 2023 tarihinde ‘ÇED olumlu’ kararı verdi.

Bölge halkı karara karşı dava açtı. Dava süreci ise devam ediyor.

"HERHANGİ İNŞAİ VE FİZİKİ UYGULAMA YAPILAMAZ"

MUÇEV’in proje için ilk başvurduğu dönemde Marmaris Kent Konseyi ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) harekete geçti. 28 Eylül 2022 tarihinde Karacasöğüt Koyu’nda SAD üyelerince yapılan dalış sonucunda koyda arkeolojik buluntulara rastlandı. Marmaris Kent Konseyi ve SAD, dalış sonuçlarını rapora dönüştürerek yasal süreç başlattı. Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ve Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile raporu sunup arkeolojik buluntuları tespit, tescil işlemlerini başlatmalarını ve koruma amaçlı önlemleri almalarını talep etti. Bodrum Sualtı Müzesi ise başvuruyu değerlendirerek koyda inceleme yaptı. İncelemeler sonrası Karacasöğüt Koyu’nda arkeolojik buluntular ortaya çıktı.

Müze tarafından 27 Ocak 2023 tarihinde limanın koruma altına alınması amacıyla rapor hazırladı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bildirdi. Kurul ise 15 Haziran 2023 tarihinde kararı verdi. Kararda “Su altında tespit edilen kültür varlıklarının kararımız birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, anıt fişinin hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanın yasak dalış alanı olması ile ilgili değerlendirme yapılması için sualtı araştırma başkanının görüşünün kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda kurulumuzun izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki uygulamaya gidilmemesine karar verildi” denildi.

MUÇEV, 16 Ekim 2023 tarihinde ise kararı ve mahkeme sürecini beklemeden bölgede inşaat çalışması yapmak için harekete geçti. Bölge halkının direnişi sonrası şirket çalışmasını durdurmak zorunda kaldı.