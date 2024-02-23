Türkiye'ye ocak ayında 2 milyonu aşkın turist geldi

Resmi verilere göre, Türkiye'ye ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 turist geldi.

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Türkiye'ye ocak ayında 2 milyonu aşkın turist geldi

Türkiye 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Türkiye 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşadı.

Türkiye 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı. Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.

Kaynak: İHA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı
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