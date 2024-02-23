Tunç Soyer'den halka davet: İzmir'de yeni metro hattı DJ performansı ve Haluk Levent konseriyle açılıyor

Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun açılışlında DJ Ersin Şov ve Haluk Levent konseri olacak. Tunç Soyer halkı metro açılışına çağırırken, "Bu tarihi güne hep beraber şahitlik edelim istiyorum. Selam olsun İzmir” dedi.

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Tunç Soyer'den halka davet: İzmir'de yeni metro hattı DJ performansı ve Haluk Levent konseriyle açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 287 milyon euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nu 24 Şubat Cumartesi günü açıyor. Saat 16.30’da başlayacak açılış töreni için Balçova İstasyonu üzerinde DJ Ersin Şov ve Haluk Levent konseri için sahne kuruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış hazırlıklarını yerinde inceledi ve İzmirlilere çağrıda bulundu.

'SELAM OLSUN İZMİR'

İzmir’in tarihine not düşülecek büyük açılış günü için heyecanlı olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Müthiş heyecanlıyız. Sonuna geldik. Çok hummalı çalışma var. Yüzlerce arkadaşım son rötuşları yapıyor. Şansımıza hava da şahane olacak. Bahar gibi bir hava, İzmir’in her yerinde çiçekler açacak. En çok da Narlıdere Metrosu nedeniyle çiçekler açacak. Bütün İzmir’i bekliyorum, davet ediyorum. Haluk Levent muhteşem bir konser verecek. Benim de söyleyeceklerim var, bunun için herkesi bekliyorum. Bu tarihi güne hep beraber şahitlik edelim istiyorum. Selam olsun İzmir” dedi.

Kaynak: ANKA

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İzmir Metro Tunç Soyer Haluk Levent
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