Ankara'da operasyon: 363 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda hapis cezası olan 363 ve ifadeye yönelik aranan 506 şahıs olmak üzere 869 kişi yakalandı.

Ankara'da operasyon: 363 gözaltı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde 16-22 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 31 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 269 kişi ve ifadeye yönelik aranan 363 kişi olmak üzere toplam 869 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

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