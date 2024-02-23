Ankara'da operasyon: 363 gözaltı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara genelinde 16-22 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 31 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 31 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 269 kişi ve ifadeye yönelik aranan 363 kişi olmak üzere toplam 869 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA