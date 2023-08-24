Tüp fiyatları rekor seviyeyi gördü: İşte güncel fiyatlar

Tüp fiyatlarına uygulanan zamlar vatandaşlara zorlu süreçler yaşatırken, tüp fiyatlarına gizliden gizliye zam uygulanmaya devam ediyor. 23 Ağustos itibarıyla geçerli olan tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde.

İşte güncel fiyatlar...

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 102,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 520,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 520,00 Türk Lirası

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 99,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 500,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1007,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2029,00 Türk Lirası

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 99,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 500,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1007,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2029,00 Türk Lirası