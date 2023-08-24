Tüp fiyatları rekor seviyeyi gördü: İşte güncel fiyatlar
Tüp fiyatları adeta fırladı. 23 Ağustos itibarıyla tüp fiyatlarına güncelleme geldi.
Tüp fiyatlarına uygulanan zamlar vatandaşlara zorlu süreçler yaşatırken, tüp fiyatlarına gizliden gizliye zam uygulanmaya devam ediyor. 23 Ağustos itibarıyla geçerli olan tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde.
İşte güncel fiyatlar...
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 102,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 520,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 520,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 99,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 500,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1007,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 2029,00 Türk Lirası
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 99,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 500,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1007,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 1.876,00 Türk Lirası
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2029,00 Türk Lirası