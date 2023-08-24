Ahmet Hakan: Umalım da meslektaşımız Barış Pehlivan bir an önce cezaevinden çıksın

Son dönemde sıklıkla AKP'ye yakın tavrıyla dikkati çeken Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın daha önce ceza aldığı ve altı ay kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle bir kez daha cezaevine girmesini köşesine taşıdı.

"Denetimli serbestlik tedbiri herkese uygulanırken Barış Pehlivan’a uygulanmadı" diyen Hakan, şöyle devam etti:

"Hukuki görüşlerine her zaman büyük kıymet verdiğim Prof. Adem Sözüer Hoca, konuyla ilgili bilimsel bir mütalaa hazırlamış. Adem Hoca, mütalaasında konuyu enine boyuna inceliyor, maddeleri tek tek analiz ediyor ve 'tahliye edilmeli' sonucuna varıyor.

Umalım da mahkeme bu mütalaayı dikkate alsın ve meslektaşımız Barış Pehlivan bir an önce cezaevinden çıksın."

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NE OLMUŞTU?

Pehlivan, Libya'da yaşamını yitiren bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze törenini haberleştirdiği için 6 Mart 2020 tarihinde gazeteciler Aydın Keser, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel ile birlikte tutuklanarak mahkemeye çıkarılmış ve gizli istihbarat belgelerini ifşa etmek suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde altı ay kaldıktan sonra, başka bir davaya konu olmamak kaydıyla, 9 Eylül 2020 tarihinde denetimli serbestlikle salıverilmişti.

Pehlivan hakkında daha sonra Cumhuriyet'te yazdığı bir yazıyla ilgili olarak hakaret davası açılmış, gazeteci bu gelişmeyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"30 Mart 2023 tarihinde açılan bir dava gerekçe gösterildi ve açık cezaevine teslim olmam gerektiğine karar verildi. Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in ismini kodlayarak Cumhuriyet'te kaleme aldığım köşeye dair açılan bu dava, 19 Nisan 2023'te verilen kararla cezaevine girmeme gerekçe gösterildi. Hiç kuşkum yok ki 'SS' kitabının intikamı alınıyor."

Pehlivan, meslektaşı Terkoğlu ile birlikte Nisan 2023'te eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adının baş harflerine atıfla "SS" kitabını yazmıştı.