Kuduz tedavisi gören Suriyeli şahıs hayatını kaybetti

Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras hayatını kaybetti.

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Kuduz tedavisi gören Suriyeli şahıs hayatını kaybetti

Türkiye’ye getirildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesinden kaçan Hasan Halil Faras (30), ekipler tarafından yakalanarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü. Burada tedavi gören şahıs hayatını kaybetti. Ceset, konulan özel bir cenaze torbasıyla defnedilmek üzere Suriye’ye gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Hasan Halil Faras, hastaneye kaldırılmıştı. Kuduz teşhisi konulan Faras, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Burada bir odaya muhafaza için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak, hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçmıştı. Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine Hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etmişti.

Akçakale Devlet Hastanesinden kaçan Faras’ı bulmak için polis ve sağlık ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Kaçan Faras hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi’nde boş tarlada bulunmuştu. Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine götürülmüştü.

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