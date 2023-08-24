CHP'nin resmi hesabı mavi tikini kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi X (Twitter) hesabında yaptığı değişiklik nedeniyle "mavi tik"ini kaybetti. Mavi tik, hesapların taklit edilmesini engellemek ve kullanıcıların güvenilir hesapları tanımasını sağlamak amacıyla kullanılıyor.

CHP'nin resmi hesabı mavi tikini kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi resmi X (Twitter) hesabında isminin yanına Türk bayrağı emojisi ekledi.

Ancak yapılan işlem, Twitter’da kural ihlaline neden oldu. Twitter bu nedenle partinin resmi hesabındaki mavi tiki kaldırdı.

KILIÇDAROĞLU’NUNKİ DE KALDIRILMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde Twitter hesabında kapak ve profil fotoğrafları değiştirilmişti.

CHP'nin resmi hesabı mavi tikini kaybetti - Resim : 1

Bu, arka arkaya iki defa yapılınca Twitter’da kural ihlaline neden oldu. Twitter bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun hesabındaki 'mavi tik'i kaldırdı. Ancak bir süre sonra platform, Kılıçdaroğlu'nun hesabına 'gri tik' ekledi.

MAVİ TİK NEDİR?

Mavi tik, hesabın gerçek ve otantik olduğunu onaylamak için veriliyor. Bu, hesabın sahibinin belirli bir kimlik veya statüye sahip olduğunu ve hesabın doğrulandığını gösterir. Mavi tik, hesapların taklit edilmesini engellemek ve kullanıcıların güvenilir hesapları tanımasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Mavi tik, bir hesabın popülerlik veya takipçi sayısıyla ilgili bir ölçüt değildir. Bunun yerine, hesabın kimliğinin doğrulanmış olduğunu ve resmi bir kaynak olarak kabul edildiğini gösterir. Bu, kullanıcıların sahte veya yanıltıcı hesapları ayırt etmelerine yardımcı olur ve takipçilerin güvenini artırır.

"GRİ TİK KİMLERE VERİLİYOR?"

Twitter kurallarına göre 'gri tik', "Bir devlet kurumunu veya yetkilisini ya da çok taraflı bir kuruluşu temsil eden" hesaplara veriliyor.

Bu onay işaretini elçilikler, kolluk kuvvetleri, devlet başkanları, üst düzey diplomatlar, kabine üyeleri, kurum ve devlet görevlileri gibi üst düzey yetkililer kullanıyor.

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