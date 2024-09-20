Tünel Çıkışında Kaza: Duvara Çarpıp Taklalar Attı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tünel çıkışında kaza yaptı. Araç duvara çarpıp taklalar atarken, sürücü ağır yaralandı.

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Tünel Çıkışında Kaza: Duvara Çarpıp Taklalar Attı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Ilıksu tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde Müjdeba A. (35) idaresindeki hafif ticari araç tünel çıkışında duvara çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle taklalar atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Müjdeba A.'ya ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Zonguldak Trafik kazası
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