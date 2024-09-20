24 Yaşındaki İşçi Çalıştığı İnşaattan Düştü!

Samsun'da 24 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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24 Yaşındaki İşçi Çalıştığı İnşaattan Düştü!

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Çayıralan Sokak’ta saat 15.30 sıralarında iş kazası meydana geldi.

Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Yahya Güner, geçiş tahtasından karşı tarafa yürürken ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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