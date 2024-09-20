Malatya'da İlginç İhlal! Trafikteki O Hareket Ceza Getirdi

Malatya'da bir genç, trafikte aracın kaputuna çıkarak bozulan başka bir aracı ayakları ile itti. O gence trafiği tehlikeye düşürdüğü için para cezası kesildi.

Malatya'da İlginç İhlal! Trafikteki O Hareket Ceza Getirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasında yaşanan ilginç bir olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kameraya takılan bir görüntüde yoğun trafikte, bir şahsın aracın ön kaputuna çıkarak bozulan bir aracı ayakları ile ittiği görüldü.

Durumu tespit eden trafik ekipleri, aracı durdurarak müdahalede bulundu. Tehlikeli hareketler sergileyen M.Y. isimli şahsa, ilgili trafik kanunları kapsamında idari para cezası kesildi. Trafik yetkilileri, bu tür ihlallerin hem sürücüler hem de yayalar için ciddi riskler taşıdığını hatırlatarak, benzer tehlikeli davranışlardan kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

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