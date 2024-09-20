Kavşakta Feci Kaza! Kontrolden Çıkıp Şarampole Uçtu

Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik Mahallesi kavşağında kaza meydana geldi. Kamyonun sürücüsü E.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla atan araç şarampole uçtu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği İtfaiye Ekipleri, kamyon içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İHA