Tünel Çevresinde Toprak Kaydı, 2 İşçi Göçük Altında Kaldı

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Sivas’ta bulunan Yağdonduran Tüneli çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 2 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

Sivas-Malatya karayolu, Yağdunduran Tüneli çevresinde iddiaya göre tünel çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında toprak kaydı. Toprak kayması sonucu iki işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD personellerince yapılan çalışma sonucu kurtarılan iki işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA