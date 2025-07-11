Bakanlık Zeytinyağındaki 'Oyunu' Bozdu

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Zeytinyağında hile yapan firmalar gün yüzüne çıkarıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Bakanlık Zeytinyağındaki 'Oyunu' Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sık sık yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi. Listede zeytinyağlarında yapılan sahtekarlıklar gün yüzüne çıkarıldı.

Gıda sahtekarları vatandaşların can ve sağlıklarını hiçe sayarken, binbir çeşit hileye başvuruyor. Sağlıklı yaşamın anahtarları arasında görülen zeytinyağı da hilelerden sık sık nasibini alıyor.

Bakanlığın güncellediği listede İstanbul ve Balıkesir’den iki firmanın ürettiği zeytinyağlarında hile tespit edildi.

Bakanlık Zeytinyağındaki 'Oyunu' Bozdu - Resim : 1

İstanbul’da üretim yapan İlhan Arda isimli firmanın Proori marka zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Yine Balıkesir’de üretim yapan Burhaniye Depo’nun ürettiği çok sayıda zeytinyağında da tohum yağları tespit edildi.

Bakanlık söz konusu firmalar için harekete geçti.

Etiketler
Zeytinyağı
Son Güncelleme:
Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine Ünlü Astrolog, Mazoşist Burçları Açıkladı! Zararları En Çok Kendilerine
Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu Günün En Şanslı Burcu Belli Oldu
Özgür Özel'den Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına İlk Yorum: 'Partimiz Barışın Yanında' Özgür Özel'den Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına İlk Yorum
2025 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Adli Tatilde Hangi Davalar Görülür, Süreler Nasıl İşler? 2025 Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? Hangi Davalar Görülür, Süreler Nasıl İşler?
ÇOK OKUNANLAR
Terör Örgütü PKK, Silahları Böyle Yaktı: İşte Tarihi Günden İlk Kareler... Tarihi Günden İlk Kareler
Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak Kredi Kartı ile Ödemelerde Yeni Yasak: Kurallar Değişti! Artık 81 İlde Zorunlu Olacak
Tarihi Günde Kritik Eşik: PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi PKK Silah Bıraktı! İlk Açıklama ve Görüntü Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut Hayatını Kaybetti
Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak Meclis’te Kabul Edildi: Haftalık İzin Kuralları Değişti! Artık 6 Gün Çalışıp 1 Gün İzin Yapılmayacak