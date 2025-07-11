Bakanlık Zeytinyağındaki 'Oyunu' Bozdu

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sık sık yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi. Listede zeytinyağlarında yapılan sahtekarlıklar gün yüzüne çıkarıldı.

Gıda sahtekarları vatandaşların can ve sağlıklarını hiçe sayarken, binbir çeşit hileye başvuruyor. Sağlıklı yaşamın anahtarları arasında görülen zeytinyağı da hilelerden sık sık nasibini alıyor.

Bakanlığın güncellediği listede İstanbul ve Balıkesir’den iki firmanın ürettiği zeytinyağlarında hile tespit edildi.

İstanbul’da üretim yapan İlhan Arda isimli firmanın Proori marka zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Yine Balıkesir’de üretim yapan Burhaniye Depo’nun ürettiği çok sayıda zeytinyağında da tohum yağları tespit edildi.

Bakanlık söz konusu firmalar için harekete geçti.