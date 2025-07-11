Özgür Özel'den Terör Örgütü PKK'nın Silah Bırakmasına İlk Yorum: 'Partimiz Barışın Yanında'

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’den yaptığı “Teröristbaşı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız” çağrısının ardından Terörsüz Türkiye sürecinde bugün tarihi bir gün yaşandı.

SİLAHLAR BIRAKILDI

Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kırsalında gerçekleşen ilk silah bırakma töreni ile 41 yıllık silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

'PARTİMİZ BARIŞIN YANINDA'

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz” diye vurguladı.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Özgür Özel’in sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeler yer aldı:

Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz.

'SÜREÇ MECLİS'TE YÖNETİLMELİ'

Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir.

'EN BÜYÜK ENGEL'

Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

'ÜLKEMİZİN İHTİYACI TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.