Tunceli’de Kapanan Köy Yollarını Açma Mücadelesi
Tunceli’de hafta içi etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hala açılamamış 18 köy yolunu temizlemek için yoğun mesai harcanıyor.
Tunceli’de, iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 220 köye ulaşım kesilmişti.
Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla kapanan köy yolların büyük kısmı açılarak yeniden ulaşım imkanı sağlandı.
Halen kapalı durumda olan 18 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürerken kısa süre içerisinde yolların tamamının ulaşıma açılacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA