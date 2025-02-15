Tunceli’de Kapanan Köy Yollarını Açma Mücadelesi

Tunceli’de hafta içi etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hala açılamamış 18 köy yolunu temizlemek için yoğun mesai harcanıyor.

Tunceli’de Kapanan Köy Yollarını Açma Mücadelesi

Tunceli’de, iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 220 köye ulaşım kesilmişti.

Tunceli’de Kapanan Köy Yollarını Açma Mücadelesi - Resim : 1

Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla kapanan köy yolların büyük kısmı açılarak yeniden ulaşım imkanı sağlandı.

Tunceli’de Kapanan Köy Yollarını Açma Mücadelesi - Resim : 2

Halen kapalı durumda olan 18 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürerken kısa süre içerisinde yolların tamamının ulaşıma açılacağı ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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Tunceli Kar Yağışı
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