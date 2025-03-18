Tunceli İçin Tarih Verildi, Kar Geliyor

Meteoroloji, Tunceli için kuvvetli ve yer yer yoğun kar uyarısı yaptı. Açıklamada Çarşamba akşam saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı belirtildi.

Tunceli İçin Tarih Verildi, Kar Geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli için kuvvetli ve yer yer yoğun kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: Beklenen yağışların yağmur ve sağanak şeklinde başlayıp; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren soğumayla birlikte karla karışık yağmur, kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar yağışına döneceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, su baskını, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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