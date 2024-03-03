Tunç Soyer: Bakanlık, İzmir’in Çernobil’ini temizlememize izin vermedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) 18. Kurultayı’na katıldı. İzmir Barosu Konferans Salonu’nda “Ekolojik Kentler, Yerelden ve Yerinden Yönetim” söyleşisinin ardından Başkan Soyer tek tek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yerel yönetim penceresinden İzmir’in ekolojik sorunlarına dair yaklaşımları paylaşan Başkan Tunç Soyer, öncelikle demokrasi vurgusu yaptı.

Soyer, “Sürdürülebilir yaşamın belki de en önemli kolaylaştırıcısı demokrasi. Demokrasi bu kainatta insan evladının en büyük icatlarından biri. Ancak demokrasi, 5 senede bir sandığa gitmek gibi algılanıyor. Demokrasi insanların ifadelerini bu kadar özgürleştirmişken bir yandan otoriter iktidarlar neden güç kazanıyor? Bugün yaşadığımız şey çürüme. Siyasi partilerdeki çürümeyi herkes biliyor. Bu çürümeye teslim olmayan en güçlü yapılar da sivil toplum örgütleri. Sivil toplum kanalı bu ülkede aydınlık bir geleceğin en önemli güç kaynağı olabilir” dedi.

Tunç Soyer ayrıca, “Biz hiçbir zaman çevre katliamına sessiz kalmadık. Gaziemir’deki nükleer atıkların kaldırılması için ‘Duran Adam’ eylemlerine katıldık. En son oradaki alanın temizlenmesi için Fransız bir firmayla anlaştık ama bakanlık izin vermedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA