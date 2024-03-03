Hatay'da denizanası istilası: 14 kilometre sahili kapladılar

Hatay'ın Samandağ sahillerine ölü denizanaları vurdu. Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, denizanalarının balık yumurtalarını ve balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek denizanalarına karşı uyarıda bulundu.

Hatay'da denizanası istilası: 14 kilometre sahili kapladılar

Akdeniz'e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahili kapladı.

Başta Türkiye olmak üzere, Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta itibarıyla ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı.

Akdeniz’e kıyısı olan Samandağ ilçesinde de sahil ölü denizanalarıyla kaplandı. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde kıyıya vuran denizanaları gözle görülür seviyede arttı.

Hatay'da denizanası istilası: 14 kilometre sahili kapladılar - Resim : 1

Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, denizanalarının balık yumurtalarını ve balık yumurtalarını yediklerine dikkat çekerek, “Günümüzde küresel iklim değişikliği etkisini her zamankinden daha fazla göstermeye başladı. Bugün Samandağ sahillerinde sahil boyunca denizanaları kıyıya vurmuş durumda. Bu sadece bizim sahile özgü bir durum değil. Bunun dışında diğer sahillerde de aynı şeyi görebiliyoruz. Bunun sebebi küresel iklim değişikliği, deniz yüzeyinin ısınmasıyla birlikte bu canlıların sayısı arttı. Tabi bu bizim önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntılara sebep olacak bir durum. Çünkü denizanaları özellikle balık yumurtalarını ve yavrularını yiyor. Bu balıkçılık açısından ciddi bir sıkıntıya neden olabilir. Bize onun dışında özellikle turizm bölgelerinde denizanalarının çok fazla olması turizm faaliyetlerini ciddi bir şekilde olumsuz etkileyecek bir durum” dedi.

Kaynak: İHA

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