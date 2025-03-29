Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Eylemlere Damga Vuran Pikachu’dan İlk Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülkenin çeşitli yerlerine yayıldı. Binlerce kişi meydanlarda toplanırken, farklı kesimlerden vatandaşlar da çeşitli şekillerde tepkilerini gösterdi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde süren eylemlerde ilginç görüntüler de yaşandı.

Antalya'daki protestolar sırasında, kalabalığın arasında Pikachu kostümü giymiş bir eylemci dikkat çekti. Sarı renkli popüler Pokémon karakterine bürünen protestocu, hem eylemcilerden hem de sosyal medyada ilgi gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, uluslararası basında da yer buldu.

'TEBESSÜM ETTİRDİYSEM NE MUTLU BANA'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir video çekerek protestoya destek verdi. Pikachu kılığındaki eylemci, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana” dedi.

CHP'li Kaya ise Pikachu'ya teşekkür ederek, "İyi ki varsın Pikachu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi