Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Eylemlere Damga Vuran Pikachu’dan İlk Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile artan protestolarda fenomen olan eylemci Pikachu, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya’ya konuştu. Eylemci Pikachu, "Ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden böyle bir fikir düşündüm" dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülkenin çeşitli yerlerine yayıldı. Binlerce kişi meydanlarda toplanırken, farklı kesimlerden vatandaşlar da çeşitli şekillerde tepkilerini gösterdi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde süren eylemlerde ilginç görüntüler de yaşandı.

Antalya'daki protestolar sırasında, kalabalığın arasında Pikachu kostümü giymiş bir eylemci dikkat çekti. Sarı renkli popüler Pokémon karakterine bürünen protestocu, hem eylemcilerden hem de sosyal medyada ilgi gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, uluslararası basında da yer buldu.

Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Eylemlere Damga Vuran Pikachu’dan İlk Açıklama - Resim : 1

'TEBESSÜM ETTİRDİYSEM NE MUTLU BANA'

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir video çekerek protestoya destek verdi. Pikachu kılığındaki eylemci, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana” dedi.

Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Eylemlere Damga Vuran Pikachu’dan İlk Açıklama - Resim : 2

CHP'li Kaya ise Pikachu'ya teşekkür ederek, "İyi ki varsın Pikachu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu protesto
Son Güncelleme:
Saraçhane’den Sonra Maltepe... CHP’de Büyük Miting Günü! Saraçhane’den Sonra Maltepe... CHP’de Büyük Miting Günü!
Acil Müdahale Sırasında 'Fiyat Pazarlığı' Yapmıştı! İstenen Ceza Belli Oldu Acil Müdahale Sırasında 'Fiyat Pazarlığı' Yapmıştı! İstenen Ceza Belli Oldu
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat