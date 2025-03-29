Acil Müdahale Sırasında 'Fiyat Pazarlığı' Yapmıştı! İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede acil müdahale sırasında, yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemelerle ilgili olarak fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

HASTA YOĞUN BAKIMA ALINDI

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki H.E, 13 Ocak’ta şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Gaziosmanpaşa’daki ek binasına başvurduğunu, buradan ise Özel Aile Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma yatırıldığını dile getirdi.

'7 BİN LİRA TALEP EDİLDİ!'

Müşteki H.E, kendisini muayene eden doktorun anjiyo yapılması gerektiğini belirttiğini, ertesi sabah anjiyo işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. H.E, süreci şöyle anlattı: "İşlem sırasında bana 3 stent takacakları, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşuldu. İşlem koldan yapılmaya karar verildi. Koldan girmede ücret farkı olduğunu söyleyerek benden 7 bin lira talep ettiler. Bu parayı sanık H.Y. talep etti. Ardından bana stent fiyatları anlatıldı. Ben de devletin karşıladığı stentlerin takılmasını istedim. Bunun üzerine benimle ilgilenen doktor O.P. '2 tane stent takılacak.' dedi. İşlemler bittikten sonra yoğun bakım odasında kaldım. 15 Ocak günü muhasebe birimine giderek sanık H.Y. ile konuştum. Benden haksız yere ödeme aldıklarını söyledim."

İKİ STENT TAKILDI İDDİASI

İddianamede, müştekinin, yapılan işlemler karşılığında kendisinden haksız ücret talep eden sanık H.Y. ile kendisine üç yerine iki stent takan doktor O.P. ve sevk işlemini gerçekleştiren hastane personeli hakkında şikayette bulunduğu aktarıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede savunmasına yer verilen sanık H.Y., muhasebeci olarak çalışmadığını, hastalara uygulanacak tedaviler hakkında bilgilendirme yapmakla görevli olduğunu öne sürdü.

Olay günü müştekiyi daha önce bilgilendirdiğini savunan H.Y., anjiyo sırasında kaç stent takılacağına doktorun karar verdiğini, kendisinin sadece hasta bilgilendirmesi yaptığını belirtti. H.Y., hastanın talebi üzerine ek bilgi verdiğini, ancak SGK’nın karşıladığı ücretsiz stentlerin bulunduğunu da kendisine ilettiğini ifade ederek suçlamaları reddetti.

DOKTORA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İddianamede, müştekiyi özel hastaneye sevk eden sağlık çalışanları ve stent takan doktor hakkında ayrı bir soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verildi. Müştekinin tüm tedavi sürecine dair belgelerin incelendiği ve Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden özel hastaneye acil olarak sevk edildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

‘İLAVE ÜCRET MEVZUATA AYKIRI’

İddianamede, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılan müzekkereye gelen yanıtta, "Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre, yatarak tedavi gören hastalardan tıbbi malzeme ve ilaç bedelleri için herhangi bir ek ücret alınamaz." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Bu doğrultuda, müştekiden koldan yapılan anjiyo işlemi için alınan 7 bin liranın mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Müştekinin, sedye üzerinde işlem için beklerken zor bir durumda olduğu, bu nedenle iradesinin zayıfladığı kaydedildi.

‘DOLANDIRICILIK SUÇU İŞLENDİ’

İddianamede, sanığın, müştekiyle iletişime geçerek koldan yapılan anjiyonun daha sağlıklı olduğu yönünde ikna edici ifadeler kullandığı ve mevzuata aykırı olmasına rağmen ücret talep ettiği belirtildi.

"Ücretsiz sunulması gereken bir sağlık hizmeti olmasına rağmen, hileli hareketlerle müştekiden 7 bin lira alınmasına neden olarak, 'kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanarak dolandırıcılık' suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Müştekiyle bu süreçte sadece sanık H.Y’nin muhatap olduğu, iradesini etkileyenin de sanık olduğu belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, başka bir şahsın suça dahil olmadığı ifade edilerek, "Dolandırıcılık suçunun, menfaatin yalnızca fail tarafından elde edilmesiyle sınırlı olmadığı, başkası yararına da gerçekleştirilebileceği" değerlendirmesinde bulunuldu. Soruşturma aşamasında sanık H.Y.’nin, müştekinin zararını karşıladığına dair ödeme makbuzu sunduğu belirtilerek, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği aktarıldı.

Sanık H.Y. hakkında "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanarak dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza indirimi de öngörüldü.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi