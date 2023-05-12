TÜGVA yöneticisi depremden sonra müdür yapılmış

6 Şubat merkezli depremlerden sadece bir ay sonra, Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) yöneticilik yapan Murat Yılmaz’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.

Eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, 3 Eylül 2015 tarihinde “TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliği görevine Murat Yılmaz kardeşimiz gelmiştir. Rabbim hayırlı muvaffak eylesin” diye açıklama yaparak fotoğraf paylaştı. Ardından Murat Yılmaz kamudan hızla yükselmeye başladı. 4 Mart’ta Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak atanan Yılmaz’ın özgeçmişi de oldukça dikkat çekici.

4 MART’TA ATANDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde Yılmaz’ın özgeçmişi şu şekilde:

“Yılmaz mesleği ile ilgili olarak özel sektörde kısa bir dönem çalıştıktan sonra 2012 yılında Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı. İl Müdürlüğü bünyesinde Çevre Yönetimi ve Denetimi, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdür vekili görevlerinin yanısıra 2018 yılından itibaren İl Müdür Yardımcısı vekili olarak görev yaptı. Bakanlığımızın 09 Ağustos 2022 tarih ve 4302149 sayılı yazısı ile Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde İl Müdür Vekili olarak göreve başlamıştır. İl Müdürümüz 04 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten atanmıştır.”

SAHTE BROŞÜR DAĞITIYORLAR

Öte yandan TÜGVA’nın Esenler Temsilcisi Şeref Yumurtacı’nın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından yazılmış, CHP logolu sahte broşür dağıtırken yakalanması gündem oldu. Olaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaftancıoğlu “Esenler Belediyesi çalışanı ve Esenler TÜGVA temsilcisi Cumhurbaşkanı adayımızın imzasıyla sahte CHP broşürü yapıp dağıtırken suç üstü yakalanıyor” dedi.