Adana'da üç dakika arayla iki deprem!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde üç dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.33'te Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk depremden 3 dakika sonra yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremlerin Kozan ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem