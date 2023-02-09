TTB'nin dört yazısına Sağlık Bakanlığı sessiz: 'Gönüllü ekiplerimiz hazır, yanıt bekliyoruz'

TTB’nin 6 Şubat 2023 tarihli ilk yazısında; afetten etkilenen sağlık çalışanları ile kriz yönetilmesinin uygun olmadığı, bunun yerine gönüllüler aracılığıyla bölgeye gidişlerin büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu nedenle tabip odalarından hızla gönüllü listeleri toplandığı ifade edilen yazıda, TTB’nin işbirliğine ve desteğe açık olduğu dile getirildi.

HALA DÖNÜŞ YAPILMADI

Depremin ilk iki gününde yaşanan organizasyonsuzluk üzerine 8 Şubat 2023 tarihinde iki yazı daha yazıldı. İlk yazıda işbirliği ve destek vurgusu yinelenerek TTB’ye iletilen acil talep ve başvuruları aktarmak üzere Sağlık Bakanı veya bakan yardımcıları ile görüşme istendi. İkinci yazıda ise tabip odalarından TTB’ye iletilen gönüllü listeleri bakanlığa gönderildi ve bakanlığın dönüş yapması talep edildi.

TTB’nin 9 Şubat 2023 tarihli dördüncü yazısında da; işbirliği ve destek vurgusu, randevu talebi, gönüllü hekim listelerinin gönderilmiş olduğu hatırlatıldı.

Bölgede hem toplumun hem de hekimlerin ciddi ihtiyaçları olduğuna ve eksikliklerin halen karşılanamadığına dikkat çekilen yazıda şöyle denildi:

“Gönüllü listelerinden Birliğimiz tarafından talepler üzerine görevlendirme yapılmaktadır. Ancak kurumlarında idari izinli sayılmaları konusunda netlik sağlayamıyoruz.

Birliğimizi birçok hekim/sağlık çalışanı arayarak gönüllü olma talebinde bulunuyor ancak izin konusu nedeniyle net cevap veremiyoruz.

Bilindiği gibi afetlerden etkilenen illerdeki sağlık çalışanları ile krizin yönetilmesi uygun bir yöntem değildir. Bunun yerine gönüllüler aracılığıyla bölgeye dışarıdan gidişler elzemdir. Ayrıca deprem bölgesinde aynı kişilerle uzun süre hizmet sunumu da sağlıklı olmayacağından, kısa süreli (3-4 gün) görevlendirmelerle dönüşüm olması gerektiği de bilinmektedir. Ayrıca bölgedeki hekim ve sağlık çalışanları kendilerinin ve ailelerinin barınma, kreş gibi ihtiyaçlarının da en kısa zamanda karşılanmaması bölgedeki sağlık hizmetinin niteliğini de etkilemektedir.

Deprem bölgesinde yaşananlar, Birliğimize iletilen acil talepleri ivedilikle iletmemiz ve sürece daha aktif destek verebilmemiz için sizinle ya da konuyla ilgili bakan yardımcılarınızla görüşme talebimizi saygılarımızla sunarız.”