BOTAŞ, deprem bölgelerinin bir bölümüne doğal gaz verilmeye başlandığını duyurdu

BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.

BOTAŞ, deprem bölgelerinin bir bölümüne doğal gaz verilmeye başlandığını duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından güvenlik tedbirleri kapsamında kesilen doğal gaz akışı, kademeli olarak yeniden sağlanıyor.

Bu kapsamda, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi.

BOTAŞ, yarın Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesinin planlandığını duyurdu.

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