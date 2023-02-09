Enkazın başındakiler tek ses oldu: Sesimi duyan var mı?

Maraş'ta meydana gelen depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BPT haberin paylaştığı bir video, deprem bölgesinde, artık ümitlerin yavaş yavaş tükendiği saatlerde hayat kurtarabilmek için zamanla yarışan kurtarma ekiplerinin olağanüstü çabalarının bir sembolü oldu. Yer belli değil, ama depremin etkilediği 10 ilde de benzer manzaralar yaşanıyor. Çökmüş bir apartmanın enkazının etrafında toplanan ekipler, bir arkadaşlarının komutuyla, yanıtı en çok merak edilen soruyu bir ağızdan haykırıyor: Sesimi duyan var mı?

Sonrasında herkes derin bir sessizliğe bürünüyor, en ufak bir fısıltıyı duyabilmek için kulak kesiliyor.