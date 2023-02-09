Gerçek Gündem deprem bölgesinde: Hilmi Hacaloğlu yaşananları, eksiklikleri anlattı

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hilmi Hacaloğlu deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı.

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Depremin ardından bölgeye ilk giden gazetecilerden Hilmi Hacaloğlu, gördüğü dehşeti Gerçek Gündem’e anlattı.

1999 Marmara depremlerinde de sahada çalışan gazetecilerden olan Hacaloğlu, iki deprem arasında büyük fark olduğunu söyledi. Öncelikle depremden etkilenen alanın çok büyük olduğuna dikkat çeken Hacaloğlu, depremin üzerinden bunca saat geçmesine rağmen tüm enkazlara ulaşılamadığını, yardımlarda büyük koordinasyonsuzluk olduğuna dikkat çekti.

Hacaloğlu’na göre askerin çok geç sahaya inmesini de büyük eksiklik. Bölgede en acil sorun ise çadır, ısınma araçları, tuvalet ve hijyen.

Kaynak: Gerçek Gündem

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