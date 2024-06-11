TTB: Ülkemizde toplu hayvan itlafı tartışmalarını kaygıyla izliyoruz

TTB, son dönemlerde belirli gruplarca gündeme getirilen toplu hayvan katliamları hakkında bir açıklama yayımladı.

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TTB: Ülkemizde toplu hayvan itlafı tartışmalarını kaygıyla izliyoruz

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, "Ülkemizde belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz" denildi.

TTB'den, sokak hayvanlarının "uyutulması"na yönelik kanun taslağı ve bu konuda yapılan tartışmalara ilişkin açıklama yapıldı. Önerilerin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz. Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız hayvanlar ile uyumlu, doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ilişkin veriler ayrıntılı biçimde paylaşılmalıdır. Hayvanların aşıları yapılmalı ve üremeleri kontrol edilmelidir. Sahiplenilmiş hayvanlara yönelik çip uygulamasındaki eksiklikler giderilmelidir. Hayvanlara işkence uygulayanlara ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenlere dönük cezai müeyyideler uygulanmalıdır. Sağlık sistemi içinde veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksiklikler giderilmelidir.Sağlık alanındaki kurumlar koordine edilmeli ve desteklenmelidir."

Kaynak: ANKA

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hayvan katliamı
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