Türkiye kavrulacak! Bakan Özhaseki'den 'sıcak hava' uyarısı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren daha da artacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini, yarından itibaren ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde 4 ila 8 derece artış olacağının tahmin edildiğini, sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını belirterek, uyarılarda bulundu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağını ifade ederek, özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ile orman yangınlarına karşı uyarılar yaptı.

Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği çarşamba gününden itibaren; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 8 ila 12 derece, Diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece artış olacağı tahmin edilmektedir.

Bazı illerimizde 40 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında daha dikkatli ve tedbirli olmalarını, ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını ve akciğerlerimiz olan ormanlarımız konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyorum."

METEOROLOJİ: HAKKARİ, VAN VE ARTVİN'DE YEREL SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevrelerinin, Van'ın doğu kesimlerinin ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 10-12 DERECE ÜSTÜNDE

Öte yandan, Ankara Valiliği de sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Valilik, Ankara'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak çarşamba, perşembe ve cuma günleri kent genelinde mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredeceğini, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

Meteorolojik verilere göre, Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 34, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 22 , İzmir'de en yüksek 38, en düşük 23 derece olacak.