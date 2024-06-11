Kadıköy'de çocuk parkını yaktılar!

Kadıköy'de Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Erguvan Parkı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldı.

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Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi’nde bulunan Erguvan Parkı, 28 Nisan Pazar günü kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Oyun grubu ve kauçuk zemini yanan parkta inceleme yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zarar gören çocuk oyun alanını eski haline getirmek için çalışma yaptı.

Parktaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Serpil Bayram, “Yaklaşık 1 ay önce parkımızda bir yangın çıktı. Bu yangın esnasında oyun gruplarımız, ağaçlarımız ve yer zemini yakıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak gelip tespit çalışmaları yaptık. Ağaçlarımızı budadık, oyun grubunu söktük, yer döşemesini kaldırdık, oyun grubu yerine takıldı. Şu haliyle parkımızı eskisinden daha iyi hale getirdik, çok da güzel olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"PATLAMA DUYDUK"

Parkın yakılmasına tepki gösteren mahalle sakini Şehri Şengül ise “O gün sabah saat 08.30 sularında bir patlama duyduk. İnşaat çalışması var. Kalaslar odunlar düştü zannederek fazla dikkate almadık. Ama karşı komşum, 'Arabalarımız tam parkın dibinde, araçlarınızı çekin yangın var' dedi. O esnada insanlar ve itfaiye geldi. Onlar hemen müdahale ettiler, yangın yayılmadı. Allahtan ağaçlara bir şey olmadı. Burası güzel, nefes alacağımız bir park” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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