Cumhurbaşkanlığı’ndan arandı! Ayşe Ateş, Erdoğan ile bugün görüşebilir

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan arandı! Ayşe Ateş, Erdoğan ile bugün görüşebilir

Ayşe Ateş Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile yapacağı görüşmeyi erteledi. Edinilen bilgiye göre erteleme gerekçesi Cumhurbaşkanlığı’ndan Ayşe Ateş’e “Erdoğan ile yapacağınız görüşmeye ilişkin bugün size telefon gelecek” bilgisi oldu. Ayşe Ateş beklenen telefonun henüz gelmediğini, görüşmenin kesinleşmediğini bildirdi.

Ayşe Ateş yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini açıklamıştı. Resmi ve gayriresmi şekilde diyalog zemini yaratmaya çalıştığını dile getiren Ayşe Ateş, 10 Haziran’da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini fakat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söylemişti.

Haberlerin ardından yaşanan gelişme üzerine Erdoğan'ın, Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuştu.

Kaynak: ANKA

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Ayşe Ateş Recep Tayyip Erdoğan Sinan Ateş
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