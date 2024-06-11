Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan ile görüşecek

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rus liderin Bakan Fidan’ı kabul edeceğini açıkladı.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı kaynakları da söz konusu görüşmeyi doğruladı.