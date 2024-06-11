Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Bakan Fidan'ın bugün bir görüşme yapacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Putin, Bakan Fidan ile görüşecek

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere Rusya'da bulunan Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rus liderin Bakan Fidan’ı kabul edeceğini açıkladı.

Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı kaynakları da söz konusu görüşmeyi doğruladı.

Etiketler
Rusya Vladimir Putin Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Bodrum’da 1 milyon 115 bin TL’lik hesap kesip, vergi vermeyen restoranlar: “Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım” 1 milyon 115 bin TL’lik hesap kesip, vergi vermeyen restoranlar
Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta deprem!
Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son
ÇOK OKUNANLAR
Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..." Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji o illeri uyardı!
Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu
AKP’li Belediye Başkanı'na sınırsız yetki! Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek
Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı Eski CHP'li vekil Berhan Şimşek gözaltına alındı