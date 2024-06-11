Bodrum’da 1 milyon 115 bin TL’lik hesap kesip, vergi vermeyen restoranlar: “Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Bagatelle lüks bir restorana ait olan 1 milyon 115 bin TL'lik adisyon, sosyal medyada gündem haline gelmişti.

Cumhuriyet yazarı gazeteci Murat Ağırel, “Vergi vermeyen milyonluk mekânlar” isimli yazısında, Fransız firma Bagatelle’nin hiç vergi vermediğini paylaştı.

Bu durumdan ötürü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren Murat Ağırel, şunları aktardı:

"Bahse konu işletme Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma Bagatelle adlı firma. Mönüsü internette de var. 85 bin TL’ye tek şişe içki de satıyor 4 bin TL’ye kadeh içki de satıyor. Fiyatları yüksek. Bilenler bunu bilerek gidiyorlar zaten. Yalıkavak Marina’da birçok restoran fiyatları ile bizlerin gidip oturabileceği yerler değil. Hatırlarsanız suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarında da sıkça gündeme gelen bu yerin yönetiminde Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar da bulunuyordu. Sonra bu iki isim yönetimden ayrıldı. Peki, şimdi kim yönetiyor? 15 Nisan 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Koray Atalık, Razım Panahov, Rafet Metin. Bakın otel, restoran yeri kiralama, yatlara verilen milyarlarca TL’ye karşılık gelen hizmetlerden bahsediyorum. 'Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?' diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş! Peki bu marinada yer alan ve Bagatelle isimli firmanın sahipleri kim ve ne kadar vergi ödemiş?

‘ŞİMŞEK’İN DOKUNMAYA KIYAMADIĞI BİRİCİK HAYAT GAYESİ’

Devam edelim. Yine marinanın içerisinde yer alan BIRDS var. Sahibi Elma Partners adlı bir kuruluş. Yöneticileri Rus uyruklu Nazar Zeynalov ve Rus uyruklu Seymur Aslanov. “BIRDS” adlı kuruluş 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş? Sıfır (0), efendim. Yani geliri giderini karşılamamış. Sahibi Elma Partners 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş? 2021, 2022 matrahsız; 2023 yılında 8 bin 653 Türk Lirası matrah beyan etmiş 2 bin 163 Türk Lirası vergi ödemiş. Yani 2023 yılında bir kadeh parası kadar vergi ödemiş. Bu firmaları özellikle seçmedim. Bir hesap fişinin neticesinde marinadaki firmaları rastgele seçtim. Hepsini sıralayabilirim. Hemen hemen hepsi aynı. Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi. Konuyu dağıtmayayım. Vatandaş soluduğu havaya şimdilik vergi vermiyor ancak zevki sefa içerisinde yüzüp ülkemin her nimetinden sınırsızca yararlanan bu kişilerin hesap vermemelerini de not ediyor."