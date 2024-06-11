Detaylar Resmi Gazete’de açıklandı: 20 kamu kurumu 63 bin 214 işçi ve memur alacak!

İşçi ve memur alımı yapacak kurumların ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece 20 kamu kurumu tarafından yapılacak personel alımı detayları belli oldu. Toplamda 63.214 adet personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, SGK, Dışişleri Bakanlığı, Hakkari Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karabağlar Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Atabağı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Adalet Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memuru pozisyonu için Bilişim ve Bilgi Teknolojileri için 20 (İngilizce bilen), Teknik Destek için 10 (İngilizce bilen) ve Kurumsal Destek için 140 (100 İngilizce bilen, 10 Fransızca bilen, 5 Almanca bilen, 6 Rusça bilen, 8 Arapça-Farsça bilen, 5 İspanyolca- Portekizce bilen, 1 İtalyanca bilen, 2 Çince-Japonca bilen, 3 Yunanca-Ermenice-İbranice bilen) toplamda 35 yaşını doldurmamış 170 adet memur alımı yapacak.

27 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 23 erkek ve 3 kadın ile üniversitelerin Adalet ön lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 8 erkek ve 2 kadın zabıta memuru alacak.

24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

ATABAĞI BELEDİYESİ

Siirt ili Baykan İlçesi Atabağı Belediye Başkanlığı tekniker kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans eğitimini tamamlamış 1 adet memur alımı yapacak.

22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olan 1 iç denetçi alacağını duyurdu.

28 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

PERSONEL ALIMI 2024: 20 kamu kurumu 63 bin 214 personel alımı yapacak!

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'na Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora yapmış 1 öğretim üyesi alacak.

28 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

MİMAR SİNAN GÜZEL SAMATLAR ÜNİVERSİTESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu'na, lisans derecesini İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Çeviribilimi bölümlerinden birinden almış, tezli yüksek lisansını tamamlamış ders verecek 2 Öğretim Görevlisi alacak.

31 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi Rektörlüğü 7 hemşire, 1 röntgen teknisyeni, 2 büro personeli, 1 dil ve konuşma terapisti, 1 İş ve Uğraşı Terapisti/Ergoterapist, 1 odyolog, 1 tekniker, 25 temizlik personeli olmak üzere toplamda 39 sözleşmeli personel alımı yapacak.

31 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü; 1 hemşire, 1 programcı, 15 büro personeli, 5 sağlık teknikeri, 1 teknisyen, 3 destek personeli olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak.

3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 2'şer biolog, laborant, büro personeli, destek personeli ve tekniker ile 1'er sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen kadrolarına toplamda 72 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

6 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere Musiki Paleograf ve İcracısı unvanında 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne 1 öğretim görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'na 1 profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı'na 1 doçent, Ekonomi Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'na 1 doktor öğretim üyesi, Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı'na 1 profesör, Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'na 1 doçent, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı'na (Disiplinlerarası) 1 doçent, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 1 doçent olmak üzere toplamda 3 öğretim elemanı, 7 öğretim üyesi alımı yapacak.

7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü; 1 avukat, 6 muhasebeci, 1 fizyoterapist, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protezi teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknikeri, 1 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü; 10 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik personeli, 3 teknisyen, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli, 4 sağlık teknikeri, 3 büro personeli olmak üzere toplamda 24 sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.