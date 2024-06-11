Tuzla Piyade Okulu'nda yangın çıktı
Tuzla Piyade Okulu'nun arazisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
> <
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: