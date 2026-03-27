TSK’dan İhraç Edilmişti: Teğmen İzzet Talip Akarsu Hakkında Karar Çıktı

30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda karar çıktı.

İdare Mahkemesi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

Karar oy birliğiyle alındı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

