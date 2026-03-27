'Uyuşturucu' Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Didem Soydan'dan İlk Açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan manken Didem Soydan'dan ilk açıklama geldi.

Soydan, şu ifadeleri kaydetti.

"Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok yani."

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Didem Soydan ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben hayatımın hiç bir döneminde uyuşturucu kullanmadım ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 9 Mart 2026 tarihinde Fransa'ya bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey esrardı, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum.

Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım söylenmiş ise de, ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım, benim ifadede geçen diğer olaylarla ilgili bir bilgim yoktur, ifade de geçen bu isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını da bilmiyorum, zaten anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı da doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır, nitekim HTS kayıtları, yine BAZ kayıtlarından konum bilgileri ayrıca kendi rızam ile vermiş olduğum telefonum incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır. Son olarak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu madde kullanmadım."

NE OLMUŞTU?

Soydan, aralarında eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyle birlikte uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Soydan ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti. Soruşturma kapsamında dört kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi