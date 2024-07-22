Trumplar Ailecek Kamala Harris'e Bağış Yapmış

ABD'de Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'ın, Biden'ın çekilmesiyle muhtemel rakibi olacak olan Kamala Harris'e bağış yaptığı ortaya çıktı. Trump'ın kızı Ivanka Trump da Harris'e bağışta bulunan isimler arasında yer aldı.

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Trumplar Ailecek Kamala Harris'e Bağış Yapmış

ABD Başkanı Joe Biden’ın yeniden aday olmama kararının ardından, yardımcısı Kamala Harris Demokratların adayı olması yönünde avantajlı olarak görülürken, Donald Trump’ın daha önce iki kez Harris’e bağış yaptığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden aday gösterdiği Donald Trump’ın 2011 ve 2013 yıllarında Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in California başsavcılığı için yürüttüğü kampanyalara iki kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

Haberlerde, Trump'ın Harris'e 2011'de 5 bin dolar, 2013'te ise 1000 dolarlık bağış yaptığı bildirildi.

Trump’un, Harris California başsavcısı olduğu dönemde, kendisine yaptığı bağışlar gündem olurken, bazı uzmanlar da eski bağışların olağan bir durum olduğunu söyledi.

KIZI DA BAĞIŞTA BULUNMUŞ

Öte yandan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın da 2014 yılında, Harris’in kampanyasına 2 bin dolarlık bir bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

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