Menzil'in Kalesinde Tepki Çeken Görüntüler: Otobüs Duraklarında Haremlik-Selamlık
Menzil'in kalesi olarak bilinen Adıyaman Kahta'daki bir köyde otobüs durakları haremlik-selamlık olarak ayrıldı. Görüntülere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.
Menzil tarikatının merkezi olarak bilinen Adıyaman'dan tepki çeken görüntüler geldi. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir köyde otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.
Fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekti.
AKP'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ
Adıyaman'da belediye başkanlığı 20 yıl sonra el değiştirmişti. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak nitelenen kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı açık farkla kazanmıştı.
DURAKLARIN OLDUĞU BELEDİYE AKP'Lİ
Tepki çeken görüntülerin merkezi olan Kahta Belediyesi ise son seçimde yüzde 35.73 ile AKP'de kaldı.
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