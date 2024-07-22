Menzil'in Kalesinde Tepki Çeken Görüntüler: Otobüs Duraklarında Haremlik-Selamlık

Menzil'in kalesi olarak bilinen Adıyaman Kahta'daki bir köyde otobüs durakları haremlik-selamlık olarak ayrıldı. Görüntülere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

Son Güncelleme:
Menzil'in Kalesinde Tepki Çeken Görüntüler: Otobüs Duraklarında Haremlik-Selamlık

Menzil tarikatının merkezi olarak bilinen Adıyaman'dan tepki çeken görüntüler geldi. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir köyde otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.

Fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekti.

AKP'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Adıyaman'da belediye başkanlığı 20 yıl sonra el değiştirmişti. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak nitelenen kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı açık farkla kazanmıştı.

DURAKLARIN OLDUĞU BELEDİYE AKP'Lİ

Tepki çeken görüntülerin merkezi olan Kahta Belediyesi ise son seçimde yüzde 35.73 ile AKP'de kaldı.

Menzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdiMenzil tarikatında 'güç' mücadelesi: Liderin oğulları birbirine girdiTürkiye

Etiketler
Adıyaman
Son Güncelleme:
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Sinan Ateş Cinayetinde Yeni Gelişme: Bilirkişi Raporu Yalanladı! Sinan Ateş Cinayetinde Yeni Gelişme
Yaşlı Adam Kendisine Küfrettiği Gerekçesiyle 16 Yaşındaki Çocuğu Darbetti! Yaşlı Adam Kendisine Küfrettiği Gerekçesiyle 16 Yaşındaki Çocuğu Darbetti!
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?