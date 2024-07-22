Menzil'in Kalesinde Tepki Çeken Görüntüler: Otobüs Duraklarında Haremlik-Selamlık

Menzil tarikatının merkezi olarak bilinen Adıyaman'dan tepki çeken görüntüler geldi. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir köyde otobüs duraklarının "kadın" ve "erkek" şeklinde ayrıldığı görüldü.

Fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekti.

AKP'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Adıyaman'da belediye başkanlığı 20 yıl sonra el değiştirmişti. AK Parti'nin kalelerinden biri olarak nitelenen kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yarışı açık farkla kazanmıştı.

DURAKLARIN OLDUĞU BELEDİYE AKP'Lİ

Tepki çeken görüntülerin merkezi olan Kahta Belediyesi ise son seçimde yüzde 35.73 ile AKP'de kaldı.