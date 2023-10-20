TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı: Sedyeyle girdiği mahkemede fenalık geçirdi

TRT'nin sebebini açıklamadan işten uzaklaştırdığı 25 yılı aşkın süredir savaş muhabirliği yapan Elif Akkuş, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, tansiyon değerlerinin 20’ye çıkması sonucu hastaneye kaldırılan müvekkilinin durumunda değişiklik olmamasına rağmen hastane odasında ifadesinin alındığını ve savcının gözaltına son verdiğini duyurmuştu.

Karara rağmen odasının girişinde polisin beklediği de aktarılmıştı.

TUTUKLANDI

Akkuş gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

12 Punto’dan Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre; Akkuş, adliyede tekrar fenalaştı.

Akkuş’un duruşma salonundaki sorgusu sedyeyle ve doktor eşliğinde sürdü.

Elif Akkuş'un neden suçlandığı bilinmiyor.

Deneyimli muhabirin avukatı, kararla ilgili şunları söyledi:

"Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Elif Akkuş, Sulh Ceza Hakimliği’ne bu şartlarda çıkarıldı. Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la özgürlükte buluşacağız."

Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Elif Akkuş, Sulh Ceza Hakimliği’ne bu şartlarda çıkarıldı.



Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la… https://t.co/oGITr4oB4W pic.twitter.com/nyhrIntRu9 — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 20, 2023

Yıldız'ın haberinde ayrıca tutuklama kararı verilen Akkuş'un, bir sene kadar önce Sincan Cezaevi'nde bir gece kalarak haber yaptığını, aslında haberde kadın ve çocukların cezaevindeki durumunu anlatmak istediğini, TRT'de haberin yayınlanma şeklinden dolayı FETÖ'cülerin 'cezaevi güzellemesi yapıyorsun, inşallah yatarsın' dediğinin altını çizerek, "FETÖ'cülerin dileği kabul oldu" dediği belirtildi.