TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı: Sedyeyle girdiği mahkemede fenalık geçirdi

25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş, bugün sedye üzerinde çıktığı mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme:
TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı: Sedyeyle girdiği mahkemede fenalık geçirdi

TRT'nin sebebini açıklamadan işten uzaklaştırdığı 25 yılı aşkın süredir savaş muhabirliği yapan Elif Akkuş, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.

Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, tansiyon değerlerinin 20’ye çıkması sonucu hastaneye kaldırılan müvekkilinin durumunda değişiklik olmamasına rağmen hastane odasında ifadesinin alındığını ve savcının gözaltına son verdiğini duyurmuştu.

Karara rağmen odasının girişinde polisin beklediği de aktarılmıştı.

TUTUKLANDI

Akkuş gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

12 Punto’dan Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre; Akkuş, adliyede tekrar fenalaştı.

Akkuş’un duruşma salonundaki sorgusu sedyeyle ve doktor eşliğinde sürdü.

Elif Akkuş'un neden suçlandığı bilinmiyor.

Deneyimli muhabirin avukatı, kararla ilgili şunları söyledi:

"Gazeteci Elif Akkuş hakkında Ankara 2 Nolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Elif Akkuş, Sulh Ceza Hakimliği’ne bu şartlarda çıkarıldı. Haksız ve hukuka aykırı sürecin sonunda verilen tutuklama kararına ilk iş itiraz edeceğiz. Gazeteci Elif Akkuş’la özgürlükte buluşacağız."

Yıldız'ın haberinde ayrıca tutuklama kararı verilen Akkuş'un, bir sene kadar önce Sincan Cezaevi'nde bir gece kalarak haber yaptığını, aslında haberde kadın ve çocukların cezaevindeki durumunu anlatmak istediğini, TRT'de haberin yayınlanma şeklinden dolayı FETÖ'cülerin 'cezaevi güzellemesi yapıyorsun, inşallah yatarsın' dediğinin altını çizerek, "FETÖ'cülerin dileği kabul oldu" dediği belirtildi.

Etiketler
TRT Mahkeme
Son Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetinde tutuklama: Komiser cezaevine gönderildi Sinan Ateş soruşturmasında görevli komiser cezaevine gönderildi
Ataşehir'de inşaatı süren 44 katlı rezidansta yangın Ataşehir'de inşaatı süren 44 katlı rezidansta yangın
Burdur'da tarla sürerken traktörden düştü, tekerinin altında kaldı! Tarla sürerken traktörden düştü, tekerinin altında kaldı!
Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu
Kandilli Rasathanesi '7.2'lik deprem bekleniyor' diyerek uyardı: İstanbul depreminden 7 il etkilenecek Kandilli Rasathanesi'nden büyük İstanbul depremi uyarısı
Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı! Dilan Polat ve Engin Polat'ın asıl rolleri belli oldu: Şaibeli işlem 657 milyon liraya ulaştı!
Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül Asgari ücrete yapılacak zam kulislerden sızdı: İşte masadaki 3 formül
Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı Altın fiyatları o tarihte uçacak: Gram altının 2 bin TL olacağı tarihi açıkladı
Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar! Ünlü influencer Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun milyonluk vurgunu: Herkesi dolandırıp kaçtılar!
Meteoroloji uzmanı Çelik açıkladı: Bugün başlıyor, yurt geneline geri geliyor! Meteoroloji uzmanı Çelik açıkladı: Bugün başlıyor, yurt geneline geri geliyor!