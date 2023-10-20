Ataşehir'de inşaatı süren 44 katlı rezidansta yangın

Yangın saat 14.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Gülnihal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 44 katlı rezidansta meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun Duman ve yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangında patlama sesleri duyuldu.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA