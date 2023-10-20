Burdur'da tarla sürerken traktörden düştü, tekerinin altında kaldı!

Burdur’un Bucak ilçesi Kestel köyünde Osman Aktürk, kendi arazisini traktörüyle sürdüğü esnada dengesini kaybederek yere düştü.

O esnada hareket halinde olan traktörün Osman Aktürk’ün üzerinden geçmesi sonucu yaşlı adam yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, traktörün altından çıkarılan Aktürk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem