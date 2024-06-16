TRT Arşiv'den duygulandıran paylaşım: Ünlülerin eski bayram mesajları...
TRT Arşiv, ülkemizin değerli sanatçılarının eski bayram mesajlarının arşiv görüntülerini paylaştı.
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TRT Arşiv, sanatçıların geçmiş bayramlardaki bayram mesajlarının videolarını paylaştı. TRT Arşiv’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ünlü isimlerden bayram mesajı var. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerine yer verildi.
Hazırlanan videoda, Adile Naşit, Perran Kutman, Gülşen Bubikoğlu ve Zeki Müren gibi değerli ünlü isimlerin mesajlarına yer verildi.
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