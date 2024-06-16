3 büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

Türkiye'nin 3 büyük spor kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Son Güncelleme:
3 büyüklerden Kurban Bayramı mesajı

3 büyükler, Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaştı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki bayram mesajında, "Büyük Galatasaray taraftarı, başarılarla dolu bir sezonu geride bıraktık. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını kupalarla kapattığımız gibi yeni yüzyılını da yine kupalarla karşıladık. Nice güzel günlere. Kurban Bayramı'nız kutlu, güzel kalbiniz daima umutla dolu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Kurban Bayramı'mızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz" denildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği; vefanın ve paylaşmanın kıymetinin yeniden hatırlandığı, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan özel günlerdir. Camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temenni ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler
Kurban Bayramı Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş
Son Güncelleme:
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
EURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldı EURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldı
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
EURO 2024 | İtalya sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçı kazandı İtalya sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçı kazandı
ÇOK OKUNANLAR
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
Antalya’da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü
İzmir'de kan donduran cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü