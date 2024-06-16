Eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen polis intihar etti!

Sancaktepe'de, eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen bir polis memuru silahla intihar etti.

Son Güncelleme:
Eşi ile arası bozuk olduğu iddia edilen polis intihar etti!

İstanbul Sancaktepe'de İnönü Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir binada 18.00 sıralarında Sultanbeyli Koruma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin salonunda bir adet boş mermi kovanı ve bir ceset buldu. Cesedin Sultanbeyli Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru İ.A.'ya ait olduğu belirlendi. Polisin eşi ile arasının bozuk olduğu iddia edilirken, eşinin Manisa'da bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sancaktepe Polis İntihar
Son Güncelleme:
Tayfun Kahraman'dan kızı Vera'ya Babalar Günü mektubu: 'Haksızlığa uğrayan babalar çocuklarına kavuşacak' Tayfun Kahraman'dan kızı Vera'ya Babalar Günü mektubu
Hukukçulardan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması: Türkiye'de yargılanmak isteyebilirler Hukukçulardan Eylem Tok ve Timur Cihantimur çıkışı
Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem Yeni keşfedildi şimdi herkes evinde yapıyor. Vantilatörü klimaya çeviren yöntem
Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı Yalı Çapkını dizisinin yerine Star TV'den yeni dizi. Anlaşma sağlandı
ÇOK OKUNANLAR
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
Antalya’da baba dehşeti! Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü Tartıştığı oğlunu otomobilde silahla vurarak öldürdü
İzmir'de kan donduran cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 15 yaşındaki kız çocuğu, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü