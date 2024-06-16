Depremde 35 kişinin ölümüne neden oldular: Devlet, firari müteahhitlerden dondurma almış!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili doğrudan etkileyen 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların müteahhitleri ve sahipleri, binlerce kişinin ölümüne sebebiyet vermelerine rağmen adil bir şekilde yargılanmıyor.

Sorumlular, 16 ay geçmesine rağmen hala tutuklanmadı. Bu olayların başında, Maraş’taki Ezgi Apartmanı’nın yıkılması ve 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilişkilendirilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel bulunuyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 30 Nisan 2024’te Alpedo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 40 bin adet yarım yağlı Maraş dondurması satın aldığı kaydedildi. Bu doğrudan alım için kurum kasasından 460 bin TL ödenmiş.

SGK’nin ödeme yaptığı Alpedo Şirketi’nin sahipleri, yaklaşık 280 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’e ait.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ASLİ KUSURLULAR

Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’te saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Binada sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ve oğlu Mesut Kenger sağ kurtulurken, 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhitler ve giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin sahipleri asli kusurlu bulundu. Raporda, Kervan Pastanesi’nin perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasındaki kolonun kesildiği ve servis asansörü için projede olmayan bir boşluk açıldığı belirtildi.

KTÜ’nün bu raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ve Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in savcılığa getirilmesi talimatını verdi. Ancak, haklarında "olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen bu kişiler, adreslerinde bulunamadı. Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybedenlerin yakınları, 280 gündür firari olan ve avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Kervancıoğlu ve Pekel’in yakalanamamasına tepkili.

Ezgi Apartmanı’nda oğlu Ahmet Can Zabun, gelini Nesibe Zabun ve 6 aylık torunu Asude’yi kaybeden Nurgül Göksu, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Devlet eliyle deprem suçlularının ödüllendirildiğini duymak beni kahrediyor. Alpedo-Kervan lezzet grubu sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasından firari. 876’şar yıl hapis cezası istemi ile olası kastla kasten adam öldürmekten yargılanıyorlar. Bu şahıslar dondurma keser gibi kolon, kiriş kesmişler. Sattıkları dondurmalarda 35 masum insanın kanı var. Kolon kesen firarilerin şirketlerine mali yaptırım uygulamak şöyle dursun, bir de ihale verip ödüllendiriyorlar. Göz göre göre kaçmalarına müsaade edildi, bir nevi tatile çıkar gibi kaçtılar. Ticari faaliyetleri ve para akışları devam ediyor. Yetkililer artık sesimizi duysun. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yakalanan birçok firariyi paylaşıyor. Lütfen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel de yakalansın ve gereği yapılsın!”