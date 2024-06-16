Hukukçulardan Eylem Tok ve Timur Cihantimur açıklaması: Türkiye'de yargılanmak isteyebilirler

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Cihantimur ve Tok, geçtiğimiz gün ABD'de yakalandı. Anne ve oğul, 18 Haziran'da mahkemeye çıkarılacak. Bu duruşma sonrasında iade süreci için yasal işlemler başlayacak.

Hukukçular, ABD'deki cezaların 25 yıla kadar, Türkiye'deki cezaların ise 6 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, anne ve oğulun Türkiye'de yargılanmayı tercih edeceklerini düşünüyor.

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan’ın haberine göre, hukukçu Hadi Dündar, ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesine yönelik ikili anlaşmaya dikkat çekerek, bu anlaşma gereğince şüphelilerin ABD vatandaşı olsalar bile iade edilebileceğini vurguladı.

Timur Cihantimur bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan, annesi Eylem Tok ise delilleri karartma, suçluyu kayırma ve ihmal suçlarından yargılanacak.